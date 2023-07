Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Tomaszowie Mazowieckim. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Sekretne miejsca nad Bałtykiem. Mniej znane wioski i miasteczka na spokojny wypoczynek w wakacje 2023”?

Przegląd czerwca 2023 w Tomaszowie Mazowieckim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sekretne miejsca nad Bałtykiem. Mniej znane wioski i miasteczka na spokojny wypoczynek w wakacje 2023 Chcesz oderwać się od miejskiego zgiełku i odpocząć w sielskiej atmosferze nad morzem? Zamiast wybierać popularne nadmorskie kurorty, warto rozważyć wakacje na wsi lub w małych nadmorskich miasteczkach. W naszym zestawieniu znajdziesz urokliwe miejsca, które są idealne na spokojny urlop dla tych, którzy pragną uciec od tłumu popularnych nadmorskich kurortów. 📢 Łoś wpadł do stawu na Osiedlu Niewiadów. Uratowali go strażacy z OSP Ujazd i JRG Tomaszów Łoś wpadł do stawu na Osiedlu Niewiadów. Uratowali go strażacy z OSP Ujazd i JRG Tomaszów. Zwierzę wpadło do wypełnionego wodą zbiornika przeciwpożarowego w lesie.

📢 Amerykański dzień w bunkrze w Konewce (gmina Inowłódz) już w sobotę. Co w programie? Amerykański dzień w bunkrze w Konewce (gmina Inowłódz) już w sobotę, 1 lipca 2023, zapowiada się emocjonująco. Datę wybrano w związku z podpisaniem przez USA deklaracji niepodległości 4 lipca. Oprócz tradycyjnego zwiedzania, będą dodatkowe atrakcje!

📢 Złodziejski duet zatrzymany w Tomaszowie. Kradli paliwo na stacji, a potem różne rzeczy w sklepie Złodzieje zatrzymani w Tomaszowie. Kradli paliwo na stacji, a potem różne rzeczy w sklepie. Policja zatrzymała ich dzięki współpracy z operatorami monitoringu miejskiego. Łupem 28-latka i 21-latki padły artykuły spożywcze i odzieżowe o wartości ponad 700 złotych oraz paliwo za 370 zł. 📢 120-lecie OSP Będków. Druhowie świętowali jubileusz ZDJĘCIA OSP Będków ma już 120 lat. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowie świętowali jubileusz przed siedzibą jednostki. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wianki Grotowickie, czyli sobótki nad Pilicą w gminie Rzeczyca 2023 ZDJĘCIA Wianki Grotowickie, czyli tradycyjne sobótki nad Pilicą świętowała gmina Rzeczyca, 24 czerwca 2023 roku. Gdy w Noc Świętojańską wianki popłynęły z nurtem Pilicy, na błoniach zapłonęło ognisko i odbyła się zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu DX7. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Nowator i Ania Dąbrowska na finał Dni Tomaszowa 2023. Wcześniej wystąpili Skolim i Defis. Tak bawił się Tomaszów! ZDJĘCIA, VIDEO Nowator i Ania Dąbrowska wystąpili na finał Dni Tomaszowa 2023. Wcześniej wystąpili Skolim i Defis. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się tomaszowianie i mieszkańcy regionu, którzy w niedzielny wieczór, 25 czerwca, tłumnie zjawili się na błoniach podczas festiwalu "A może byśmy tak... do Tomaszowa"! Wkrótce także materiał video. 📢 Wypadek na drodze S8 w Piotrkowie. Utrudnienia w kierunku Warszawy mogą potrwać kilka godzin. Kierowca trafił do szpitala. ZDJĘCIA Wypadek na drodze S8 w Piotrkowie. Ciągnik siodłowy Scania z naczepą staranował bariery energochłonne i wjechał do rowu. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienie w ruchu potrwają kilka godzin. Z rozbitej naczepy wysypały się produkty żywnościowe. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023. Konkurs kulinarny i artystyczny. Oto propozycje z Łódzkiego, na które można oddawać głosy ZDJĘCIA Trwa Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023, w którym udział bierze także oczywiście Łódzkie. W jego trakcie prowadzone są konkursy, m.in. artystyczny i kulinarny. Jury już wydało werdykt, ale swoje wskazania do Nagrody Publiczności wskazać może każdy. Jakie propozycje zgłoszono z naszego województwa? 📢 Wandal szalał z pałką na przystanku MZK w Tomaszowie. Powybijał szyby, urwał lusterko w samochodzie. Zatrzymała go policja Wandal szalał z pałką teleskopową na przystanku MZK w Tomaszowie na ulicy Mazowieckiej. Powybijał szyby, urwał lusterko w samochodzie. Zatrzymała go policja. Tomaszowianie zareagowali na jego zachowanie, zatrzymali go i przekazali policjantom. Teraz 19-letni wandal za swoje irracjonalne zachowanie stanie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Domy na sprzedaż w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach. Gdzie i w jakiej cenie? TOP 5 ZDJĘCIA Gdzie i w jakiej cenie w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach można kupić dom? Sprawdziliśmy najnowsze oferty w serwisie otodom.pl. Obecnie na sprzedaż wystawionych jest kilkadziesiąt domów. Wybraliśmy najciekawsze oferty. 📢 Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023. Wybory Miss Wdzięku. Oto uczestniczki konkursu z Łódzkiego, na które można oddawać głosy ZDJĘCIA Trwa Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023, w którym udział bierze także oczywiście Łódzkie. W jego trakcie prowadzone są konkursy, m.in. Wybory Miss Wdzięku. Jury już wydało werdykt, ale swoje typy do Nagrody Publiczności wskazać może każdy. Zobaczcie w galerii zdjęć uczestniczki konkursu z naszego województwa!

📢 Pasieka Jaros z Łaziska w gminie Tomaszów z Nagrodą Województwa Łódzkiego za międzynarodowy sukces. ZDJĘCIA, WIDEO Pasieka Jaros z Łaziska w gminie Tomaszów zdobyła Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego – Biznes na PLUS. Właściciele odebrali ją podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi. Rodzinna firma, która zatrudnia 15 osób, zwyciężyła w kategorii „Międzynarodowy sukces”. Jak do niego dochodziła? Odwiedziliśmy niepozorny adres Łazisko 46, by się o tym przekonać. Przeczytajcie, zobaczcie zdjęcia, a także materiał wideo!

