Kazik na Dniach Tomaszowa porwał tłumy. Wystąpili też Daria, 77 Fahrenheit i Wiktoria Zwolińska. ZDJĘCIA, VIDEO

- Widzę, że tutaj jest chyba zawsze bardzo miło. Ludzie są bardzo otwarci i nagłośnienie też było fenomenalne. Plus dla organizatorów, bo to robi dla nas, artystów, ogromną różnicę. To wszystko idealnie dzisiaj zagrało, łącznie z pogodą - powiedziała dziennikarzom Daria po swoim koncercie.