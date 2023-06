Amerykański dzień w bunkrze w Konewce (gmina Inowłódz) już w sobotę. Co w programie?

Amerykański dzień w bunkrze w Konewce (gmina Inowłódz) już w sobotę, 1 lipca 2023

- Tego dnia pojazdy będzie można zobaczyć u nas na własne oczy i przenieść się do czasów, kiedy brały udział w historycznych bitwach, w tym w Normandii 6 czerwca 1944 r. pod legendarną nazwą D-Day. Był to dzień lądowania aliantów na plażach Normandii, a jednocześnie najbardziej dramatyczna część operacji Overlord, która oznaczała początek wyzwolenia Europy Zachodniej spod niemieckiej okupacji - zapowiadają w mediach społecznościowych organizatorzy, czyli Bunkier w Konewce.

1 lipca do Konewki przybywa grupa pasjonatów wojskowych Polish Driver Division, którzy przyprowadzą ze sobą swoje unikatowe, amerykańskie, wojskowe pojazdy. Te auta mają niezwykłą historię - zostały przywiezione z Francji, z Corsyki Calvi, gdzie służyły w Legionie Cudzoziemskim, a w latach 80. XX wieku zostały sprzedane cywilom.

Na wydarzeniu będzie gościć również drużyna futbolu amerykańskiego - Wilki Łódzkie . To okazja do przymierzenia wyposażenia, takiego jak ochraniacze na barki czy kask. Będzie też można porzucać piłką i poczuć się jak prawdziwy amerykański zawodnik.

Pod bunkier w Konewce zajedzie m. in. legendarny Dodge WC-52 z 1942 roku, ikona motoryzacji wojskowej z czasów II wojny światowej. Ten niezawodny samochód ciężarowy był szeroko wykorzystywany przez wojska alianckie. Mógł służyć jako samochód transportowy, wóz sanitarny, ciągnik artyleryjski i wiele więcej. Jego solidna konstrukcja i niezawodność sprawiły, że był ceniony przez żołnierzy w trudnych warunkach bojowych.

A co to byłby za amerykański dzień bez grillowania? Dlatego przez cały dzień będzie rozpalone ognisko dla wszystkich gości. Organizatorzy zachęcają do przyjazdu ze swoimi kiełbaskami czy burgerami, które będzie można upiec na miejscu.