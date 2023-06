Łoś wpadł do stawu na Osiedlu Niewiadów. Uratowali go strażacy z OSP Ujazd i JRG Tomaszów Marek Obszarny

Łoś wpadł do stawu na Osiedlu Niewiadów. Uratowali go strażacy z OSP Ujazd i JRG Tomaszów. Zwierzę wpadło do wypełnionego wodą zbiornika przeciwpożarowego w lesie.