Gala Działaczy Kultury w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie. ZDJĘCIA

– Spotkanie w tak zacnym gronie animatorów, twórców i działaczy było doskonałą okazją do integracji osób, które szczególnie zasłużyły się dla kultury, mają wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a swoją pracą, pasją i zaangażowaniem promują tradycję i kulturę regionu. Gala Działaczy Kultury to dobry moment, aby wręczyć im podziękowania za ich ciężką pracę. To miłe, że mogliśmy ich ugościć właśnie w Powiatowym Centrum Animacji Kultury – mówiła Dorota Ignasiak, dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej.