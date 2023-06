120-lecie OSP Będków. Druhowie świętowali jubileusz ZDJĘCIA

Gratulacja i życzenia przekazał strażakom m. in. starosta tomaszowski.

- Wielka radość wśród strażaków ochotników, że właśnie ta Ochotnicza Straż Pożarna może obchodzić taki jubileusz. To pokazuje, że już kolejne kilka pokoleń jest zaangażowane w budowanie tego, co jest wyjątkowe, tego, co służy ludziom, służy nam wszystkim - mówi starosta Mariusz Węgrzynowski. Strażacy to wielka wspaniała misja życiowa dla wielu osób, to możliwość bezinteresownego pomagania tym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują i to, co jest ważne, wiąże się z tym, że ci strażacy narażają swoje zdrowie, swoje życie po to, żeby ratować życie, zdrowie i nasze wspólne mienie.