Nowator i Ania Dąbrowska na finał Dni Tomaszowa 2023. Wcześniej wystąpili Skolim i Defis. Tak bawił się Tomaszów! ZDJĘCIA, VIDEO

- Cieszę się, że w końcu zagrałem w Tomaszowie na tak wspaniałej imprezie jak Dni Tomaszowa. Zawsze kiedyś o tym marzyłem no i w końcu te marzenia się spełniły. Niesamowita atmosfera, wspaniali ludzie. Cieszyłem się każdym numerem - powiedział nam Nowator, czyli Paweł Lipski i dodał, zwracając się do tomaszowian: - Serce rosło, jak pięknie się bawiliście. Tomaszów, dziękuję. Od czterech lat też mieszkam we Tomaszowie i mogę śmiało powiedzieć: jestem z was dumny i dumny z tego, że tak świetnie się bawimy właśnie tu, w Tomaszowie. A może byśmy tak... do Tomaszowa!