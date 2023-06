Pasieka Jaros z Łaziska w gminie Tomaszów z Nagrodą Województwa Łódzkiego za międzynarodowy sukces. ZDJĘCIA, WIDEO

Pierwsze pszczoły Maćka Jarosa za sprzedane butelki...

Dla nastolatka była to wyłącznie pasja, ale już w liceum pan Maciej zaczął swoje miody sprzedawać, by zyskać parę złotych. Przez całe studia w Warszawie miał 40 uli i był wówczas, jak sam mówi z uśmiechem, "dosyć bogatym studentem". Ukończył weterynarię, praktykował prawie 10 lat, ale na końcu i tak zwyciężyła miłość do pszczół, którym poświęcił się całkowicie.

- Miałem 13 lat. To było 67 lat temu. Kupiłem rodzinę pszczelą, a ul sam zrobiłem z deseczek. Była to miłość od pierwszego wejrzenia - wspomina Maciej Jaros, założyciel Pasieki Jaros .

- Pszczelarstwo to hobby. Jak się wpadnie, to po uszy, potem się wygrzebać nie można. Pszczoły są bardzo absorbujące. No, ale jak się już coś robi, to się robi dobrze. Żeby były efekty - dodaje.

Pasieka Jaros - z ojca na synów

Przepis Jarosa na miodowy sukces

Co roku około 38 tys. litrów miodu pitnego z Łaziska (średnio ok. 50 tys. butelek 0,75 ) trafia do do butelek, a butelki na stoły polskie, amerykańskie, angielskie, belgijskie czy włoskie. Wielkich planów na rozwój produkcji nie ma, bo Pasiaka Jaros stawia nie na ilość, ale na jakość i jej właściciele nie są zainteresowani współpracą z sieciami sklepów.

- Znajomi namawiali na browar, ale podziękowaliśmy. Trzeba by więcej rąk do pracy i więcej głów do myślenia, żeby to ogarnąć. Na razie zostajemy przy tym, co mamy - mówi pan Marcin.

Pan Maciej dodaje, że jako właściciele pasieki są dziś usatysfakcjonowani zarówno finansowo, jak i duchowo. Jaki jest więc ich przepis na sukces?