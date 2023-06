Wandal szalał z pałką na przystanku MZK w Tomaszowie. Powybijał szyby, urwał lusterko w samochodzie. Zatrzymała go policja OPRAC.: Marek Obszarny

19-latek przy użyciu pałki teleskopowej powybijał szyby w wiacie przystankowej, wybił też szybę w citroenie i urwał w nim lusterko KPP Tomaszów

Wandal szalał z pałką teleskopową na przystanku MZK w Tomaszowie na ulicy Mazowieckiej. Powybijał szyby, urwał lusterko w samochodzie. Zatrzymała go policja. Tomaszowianie zareagowali na jego zachowanie, zatrzymali go i przekazali policjantom. Teraz 19-letni wandal za swoje irracjonalne zachowanie stanie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.