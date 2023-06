Gdzie się kąpać w Tomaszowie? Kąpielisko miejskie na Przystani już czynne. Lato 2023 - ZDJĘCIA, VIDEO

Gdzie się kąpać w Tomaszowie w lato 2023? Kąpielisko miejskie na Przystani już czynne

Strzeżone kąpielisko nad Pilicą na Przystani w Tomaszowie otwarto już w piątek, 16 czerwca, i czynne będzie do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Ratownicy WOPR w sezonie letnim 2023 pilnują tu bezpieczeństwa codziennie w godzinach 9:00 - 17:00. Stan bakteriologiczny wody badany jest natomiast przez tomaszowski sanepid i - jak na razie - woda jest czysta, zdatna do kąpieli.

We wtorek było wyjątkowo upalnie. Na terenie kąpieliska Przystań temperatura powietrza o godz. 10:00 wynosiła 25 st. C, a temperatura wody 20 st. C, zaś o godz. 14:00 było już 28 stopni Celsjusza w cieniu, a woda osiągnęła temperaturę 22 st. C, czyli była bardzo ciepła, zwłaszcza, że mamy czerwiec i lato dopiero przed nami. Niebezpiecznych incydentów nad wodą ratownicy WOPR na razie nie odnotowali.