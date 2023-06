Wianki Grotowickie, czyli sobótki nad Pilicą w gminie Rzeczyca 2023 ZDJĘCIA

Noc Świętojańska 2023 w gminie Rzeczyca

W najkrótszą noc w roku nadpilickie błonia w Grotowicach w gminie Rzeczyca rozbrzmiewały gwarem i skoczną muzyką. Na przystani nad Pilicą tradycyjnie zorganizowano konkurs na najpiękniejszy wianek, puszczanie wianków na Pilicy i wspólne ognisko. Mieszkańcy bawili się wspólnie na zabawie tanecznej z zespołem DX7. Zobaczcie w galerii, co tam się działo!

Tradycyjnie w wigilią Świętego Jana zbierają się młodsi i starsi, panny i kawalerowie, by wspólnie świętować. Zwyczaj plecenia wianków i puszczania ich na wodę sięga XIII wieku. Panny na wydaniu plotły wianki – symbol dziewictwa aby puścić je z nurtem rzeki. Kawalerowie wyławiali je, a z tego jak wianek zachowywał się na wodzie wróżono co do dalszych losów panien.