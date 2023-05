Szkolenie żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie. ZDJĘCIA

Szkolenie żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie

Każdy z ochotników po pozytywnym ukończeniu szkolenia będzie mógł się ubiegać o zawodową służbę wojskową w jednostkach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Ostatnio, w ramach trwającego 28 dni szkolenia, odbywały się zajęcia z musztry, obsługi broni i rzutu granatem. Co mówią sami "dobrowolsi” po w drugim tygodniu wcielenia do armii?

- Byłam naprawdę zaskoczona jak profesjonalnie jest tutaj wszystko zorganizowane – mówi Wiola, magister logistyki, która jeszcze w tym roku chce aplikować na studium oficerskie na WAT. - Zajęcia są ciekawe i to naprawdę widać, że kadra zna się na tym, czego uczy. Wśród instruktorów jest wielu weteranów misji.

Dla Wioli służba przygotowawcza to nie tylko okazja by się sprawdzić, ale też możliwość poznania wojska od podszewki – a to z kolei też dodatkowe punkty na rekrutacji do WAT-u. W końcu oficer-logistyk, który poznał wojsko z każdego poziomu, ma nieocenione doświadczenie dla swojego oddziału.