Nowi policjanci w tomaszowskiej komendzie już po ślubowaniu. Niedawno rozpoczęli służbę

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin , pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby. Podkreślił, że służba w policji to trudna misja, pełna zagrożeń oraz nieustannie podejmowanego ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, a przede wszystkim odwagi oraz oddania drugiemu człowiekowi. To poświęcenie i próba charakteru, którą nie każdy jest w stanie przejść. Od zaangażowania poszczególnych policjantów zależy wewnętrzne bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ci, którzy wybrali tę drogę zawodową, mogą być dumni ze swojej decyzji.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 5 maja 2023 roku. To kolejne przyjęcie do służby w tym roku, dotychczas przyjęto 116 nowych funkcjonariuszy. Na rok 2023 zaplanowano jeszcze cztery terminy przyjęć do służby: