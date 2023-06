Żołnierz 25 Brygady Kawalerii zaginął podczas ćwiczeń w Lasach Spalskich. Odnalazł się po 4 godzinach... w Rawie Mazowieckiej

Żołnierz 25 Brygady Kawalerii zaginął podczas ćwiczeń w Lasach Spalskich

Zadanie polegało na tym, by za pomocą jedynie mapy i kompasu w jak najkrótszym czasie przebyć wyznaczoną w terenie trasę, zdobywając po drodze punkty kontrolne. Zajęcia odbywały się od rana.

Do niecodziennej sytuacji doszło w środę, 31 maja 2023, podczas ćwiczeń żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej, które odbywały się w Lasach Spalskich w okolicy miejscowości Konewka. 46-letni żołnierz, jak przekazała nam kapitan Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska , rzecznik 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, był tu na kursie specjalistycznym i nie znał okolic Tomaszowa. Zaginął podczas biegó na orientację. Był uzbrojony w karabinek szturmowy Beryl, ale nie miał amunicji.

- Żołnierz pokonał tę drogę przez las, piechotą - przyznaje rzeczniczka 245. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Dość wspomnieć, że by dotrzeć do posterunku w Rawie Mazowieckiej od miejsca ćwiczeń, żołnierz musiał pokonać w pełnym ekwipunku co najmniej 30 km...

Żołnierzem, który zaginął i odnalazł się po kilku godzinach, zajęła się teraz Żandarmeria Wojskowa, bo - choć nie była to dezercja - a nieumyślne zagubienie w terenie, nie uniknie konsekwencji. Jak usłyszeliśmy nieoficjalnie w kręgach wojskowych, w grę może wchodzić nawet wydalenie ze służby.