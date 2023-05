Dzień Strażaka w Tomaszowie Mazowieckim 2023 na placu Komendy Powiatowej PSP. ZDJĘCIA

Dzień Strażaka w Tomaszowie Mazowieckim 2023

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tomaszowie Mazowieckim. Msza święta odprawiona była w intencji strażaków powiatu tomaszowskiego, którą koncelebrował m. in. kapelan powiatowy strażaków ks. Zbigniew Kowalczyk. Następnie na placu wewnętrznym Komendy odbył się uroczysty apel. Dzień Strażaka to także okazja do wręczenia odznaczeń, awansów i wyróżnień.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Antoni Macierewicz, marszałek senior IX kadencji Sejmu RP, Mariusz Węgrzynowski, starosta tomaszowski, Wacława Bąk, przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, st. bryg. Paweł Malinowski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, Izabela Śliwińska, zastępca prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wójtowie gmin powiatu tomaszowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, strażacy z PSP i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.