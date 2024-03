Sztab WOŚP w Tomaszowie Maz. podsumował wyniki 32. Finału Wielkiej Orkiestry w 2024 r. Padł rekord!

- W imieniu Sztabu Nr 921 WOŚP, zorganizowanego przy Hufcu ZHP w Tomaszowie Mazowieckim, gorąco, z całego serca dziękuję wszystkim Państwu za czynny i hojny udział w tegorocznym 32. Finale WOŚP - tak rozpoczął sprawozdanie Bogdan Smolarek i kierował te słowa nie tylko do zebranych na sali osób, ale do wszystkich, którzy w choćby najmniejszy sposób wsparli cel tegorocznego finału WOŚP. - Siła Orkiestry jest we wspólnym działaniu społeczeństwa, w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku. Wspólnie się bawiąc pomagamy innym. To wspaniałe! - napisano na facebookowym profilu sztabu.