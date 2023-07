Trenuj z wojskiem w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie, wiosna-lato 2023. ZDJĘCIA

„Trenuj z wojskiem wiosna-lato” w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie 2023

Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. Uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne. Szkolą się z podstaw posługiwania się bronią, walki wręcz, przetrwania w trudnych warunkach, reagowania na sygnały alarmowe, udzielania pomocy medycznej, itd. Szkolenia prowadzą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.

Zobacz zdjęcia!

Nowością w tej edycji są weekendy tematyczne. W każdą sobotę szkolenie będą prowadzą inne jednostki z różnych rodzajów sił zbrojnych i specjalności. To urozmaicona forma projektu i co weekend obowiązuje inny motyw przewodni – zaczęto od jednostek wojsk lądowych, następnie były siły powietrzne, marynarka wojenna, uczelnie wojskowe, jednostki artylerii, rozpoznania, aeromobilne i inne. To okazja do zaprezentowania całego przekroju polskich sił zbrojnych, bo projekt prowadzony jest w całej Polsce.