Przegląd prasy z tygodnia 16.04.2023. Co działo się w Tomaszowie Mazowieckim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Tomaszów Mazowiecki, 16.04.2023. 9.04 - 15.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Danuta Martyniuk przeszła niesamowitą metamorfozę.

Łżykwiat Kasztelański 2023 na Zamku w Inowłodzu, czyli turnieje rycerskie i manewry Chorągwi Ziemi Łęczyckiej w ramach przygotowań do wielkiej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, rozpoczął się 15 kwietnia i potrwa do niedzieli, 16.04.2023. Zobaczcie, co się działo w sobotę na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu!

W wielkanocnym odcinku specjalnym przedstawiono kandydatów do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Oto sześciu rolników i dwie rolniczki, którzy szukają swojej drugiej połowy. Czym się zajmują, skąd są, kogo szukają? Sprawdź i napisz list!