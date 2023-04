Galeria Tomaszów z nową aplikację mobilną SPOT. Na co pozwala nowe rozwiązanie?

Nowa aplikacja mobilna SPOT w Galerii Tomaszów

Jak działa SPOT? Podobnie jak w Sezam 2.0. za każde zakupy w Galerii Tomaszów będzie można otrzymać punkty lojalnościowe. Dodatkowo nowa aplikacja wprowadza trzy poziomy członkostwa. Za osiągnięcie każdego kolejnego poziomu można otrzymać korzyści i niespodzianki, takie jak zniżki do ulubionych sklepów, specjalne nagrody, prezenty i bony zakupowe.

Korzyści z nowej aplikacji SPOT

Klienci korzystający z aplikacji SPOT będą mieć dostęp do dedykowanych zniżek przeznaczonych tylko dla posiadaczy aplikacji. Dodatkowo, dzięki mapie dostępnej w SPOT będzie można znaleźć ulubiony sklep z trasą dojścia i kontaktem do niego.

- Osoby, które dotychczas zbierały punkty w programie Sezam 2.0 nie stracą ich i będą mogły przenieść je rejestrując się w aplikacji SPOT. Warunkiem będzie zarejestrowanie się na ten sam adres mailowy, co w Sezamie” – dodaje Olga Wiernicka.

Aby uatrakcyjnić korzystanie z aplikacji zakupowej stworzono trzy podstawowe poziomy członkostwa – Bronze, Silver oraz Gold. Liczba zebranych punktów będzie decydować o przynależności do poziomu, im więcej punktów, tym wyższy poziom i tym samym lepszy i większy wybór dodatkowych nagród i specjalnych promocji. W aplikacji użytkownicy znajdują się także podpowiedzi, jak zdobywać dodatkowe punkty. Prezenty ze stale aktualizowanego katalogu będą przyznawane z różnych okazji oraz po każdym osiągniętym poziomie.

Aplikacja SPOT to również szybki dostęp do informacji o centrum handlowym, usługach, nowych wydarzeniach i promocjach. Klienci będą mogli otrzymywać spersonalizowane powiadomienia, dzięki którym można być na bieżąco z najnowszymi ofertami i wydarzeniami. Poziom osiągnięty w programie lojalnościowym „SPOT” będzie ważny we wszystkich galeriach handlowych dostępnych w aplikacji.