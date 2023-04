Łżykwiat Kasztelański 2023 na Zamku w Inowłodzu, czyli turnieje rycerskie i manewry Chorągwi Ziemi Łęczyckiej - ZDJĘCIA

- Choć walka trwa tylko 1,5 minuty, jest to spory wysiłek i potrafi zmęczyć, bo zbroja w zależności od rodzaju i wyposażenia waży 20 - 30 kilogramów - mówi Łukasz Wieczorek, pocztowy z krakowskiej Kompanii Gryfitów, który podczas walki, po ugodzeniu mieczem, doznał kontuzji kciuka. - Jest to więc męczące, ale z drugiej strony bardzo satysfakcjonujące. Taki wysiłek sportowy dobrze robi człowiekowi i jest to świetny dodatek do naszego hobby, bo oprócz tego, że możemy rekonstruować historię, to mamy możliwość zadbania o nasze zdrowie. Ale cóż, kontuzje są nieodłącznym elementem walk rycerskich.