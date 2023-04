Uciekał boso i łódką przez staw. Włamywacza i złodzieja zatrzymała policja z Czerniewic Marek Obszarny

Uciekał boso i łódką przez staw. Złodzieja zatrzymała policja z Czerniewic. Chwilę wcześniej 42-letni mężczyzna włamał się do jednego z domów i ukradł elementy metalowe. Okazało się, że włamywacz miał więcej powodów, by uciekać przed policjantami. Był bowiem poszukiwany do trzech spraw w celu odbycia kary - łącznie ponad 1,5 roku więzienia.