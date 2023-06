Miodobranie w Żelechlinku 2023. Pszczelarze spotkali się na powiatowym święcie po raz 14. Zobaczcie zdjęcia

Miodobranie w Żelechlinku. Pszczelarze spotkali się na powiatowym święcie po raz 14. Zobaczcie zdjęcia

W Żelechlinku odbyło się XIV Powiatowe Miodobranie. To spotkanie pszczelarzy, rolników i tych wszystkich, którzy produkują miód oraz to, co z miodu można wytworzyć.

Święto rozpoczęło się od prelekcji w Domu Inicjatyw Twórczych na temat pszczelarstwa. Następnie wszyscy jej uczestnicy udali się do kościoła pw. św Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku na mszę św. w intencji bartników. Po mszy św. korowód z orkiestrą dętą oraz pocztami sztandarowymi przemaszerował na teren sceny letniej w Żelechlinku, gdzie odbywała się dalsza część imprezy.

Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek powitał zaproszonych gości. Władze Samorządu Powiatowego reprezentowali: starosta Mariusz Węgrzynowski, przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk, członek Zarządu Powiatu Elżbieta Łojszczyk oraz radni Rady Powiatu: Teodora Sowik, Włodzimierz Justyna i Bogumił Koziarski.