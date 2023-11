Lubocheńskie Diamenty rozdane. Gala finałowa projektu stowarzyszenia "Step by Step" w Centrum Tradycji Kulinarnych w Małczu. ZDJĘCIA

Projekt "Lubocheńskie Diamenty" obejmuje seniorów 60+ i współfinansowany jest z budżety samorządu województwa łódzkiego i gminy Lubochnia. Realizuje go Stowarzyszenie Step by Step z gminy Lubochnia. W ramach projektu odbywały się m. in. warsztaty artystyczno-wokalne, taneczno-ruchowe i krawieckie, sesja zdjęciowa, wyjazdy oraz obchody Dnia Seniora.