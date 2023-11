Pierzawka w Rzeczycy 2023, czyli XXII Regionalny Konkurs Darcia Pierza. ZDJECIA, VIDEO

- Moja mamusia nauczyła mnie szyć, haftować, drzeć pierze i ja teraz to samo robię - mówi Teresa Gmaj z KGW Glina. - Wcześniej poduszki dla pierwszego dziecka w gminie Rzeczyca robiła moja koleżanka, która już nie żyje, ale kiedyś powiedziała: "Tereska, jak już nie będę mogła, to ty po mnie ten fach obejmij". No i ja to po niej objęłam. Już wyszywam czwartą poduchę, cieszę się bardzo, bo bardzo lubię tę pracę i dziękuję wójtowi i dyrektorowi, że mi ją powierzyli.