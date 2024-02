Rzeczyca: Podsumowanie kadencji samorządu gminy i bal karnawałowy 2024. ZDJĘCIA, VIDEO

Inwestycyjne cuda w jednej z najbiedniejszych gmin w Polsce

W hali w Rzeczycy uroczyście podsumowano inwestycje zrealizowane z gminie w mijającej kadencji samorządu, przedsięwzięcia, wydarzenia i sukcesy na polu działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. A jest się czym chwalić, bo była to kadencja wyjątkowa. O skali inwestycji realizowanych dzięki pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych większość samorządów nie tylko w regionie, ale i w kraju może jedynie pomarzyć.

Dość wspomnieć, że Rzeczyca, mimo że jest jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce, to zajmuje aż 101. miejsce wśród wszystkich 2.800 samorządów pod względem nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wójt Marek Kaźmierczyk podkreśla, że w mijającej kadencji Rzeczyca przeznaczyła na inwestycje 75 mln zł, z czego 58 mln ze środków zewnętrznych, a raptem 5 mln zł wydała z własnego budżetu (doszły pieniądze, które samorządy otrzymały z funduszy covidowych). Łącznie zrealizowano 168 projektów. To m. in. 14 km dróg asfaltowych, 13 km kanalizacji, nowoczesne boiska, zjeżdżalnia igielitowa, przystanie kajakowe. Największa zakończona niedawno inwestycja, to nowy budynek administracyjny, w którym mieszczą się urząd gminy, GOPS i GOK z biblioteką. I tu również Rzeczyca zadziwia proporcjami, bo na inwestycję za ponad 21 mln zł, z własnego budżetu dołożyła zaledwie 800 tys. zł!