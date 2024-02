Tłusty czwartek w Tomaszowie Maz. na ludowo w MCK Za Pilicą. Na scenie Lubochnianie i Mali Lubochnianie. ZDJĘCIA, VIDEO

- Chcemy przybliżyć ludowe tradycje mieszkańcom miasta, ale też młodemu pokoleniu. Bo przecież kiedyś było rzeczą naturalną, że starsze panie i młode dziewczęta spędzały wieczory przy pracy. Były to zarazem spotkania towarzyskie, rozrywka, wymiana informacji, czasem koncert czy trochę horroru. To było to, co teraz mamy w telewizji czy w komputerze - mówi nam Małgorzata Tyce, opiekunka zespołu Mali Lubochnianie.