Regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich w Tomaszowie za nami. KGW rywalizowały w PCAS po raz 7. ZDJĘCIA

Regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich w Tomaszowie za nami. KGW rywalizowały w PCAS po raz 7.

Tym razem do rywalizacji przystąpiły drużyny: KGW Biesiadnicy (gm. Czerniewice), KGW Kochanówka (gm. Lubochnia), KGM Dzierlatki (m. Tomaszów Maz.), KGW Zacharz (gm. Będków), RCPS w Łodzi, KGW Myśliwczów (gm. Wielgomłyny), Gospodynie z Henrykowa (gm. Lubochnia), KGW Żarnowianki (gm. Wolbórz), KGW Swolszewice Małe (gm. Tomaszów Maz.), KG Koniczynki (m. Tomaszów Maz.) i Mistrzowie Gastronomii z ZSP nr 2 w Tomaszowie.

Reprezentacje mierzyły się w konkurencjach: modowej, kulinarnej, artystycznej, edukacyjnej, sprawnościowej i teście wiedzy dotyczącym bezpieczeństwa na wsi. Tematem tegorocznej edycji był okres romantyzmu i pozytywizmu, a to za sprawą ustanowienia przez sejm Aleksandra Fredry patronem 2023 roku. Wszystkie konkurencje osadzone były właśnie w tym czasie. I tak, w konkurencji artystycznej królowała właśnie twórczość Fredry – „Paweł i Gaweł”, „Śluby Panieńskie” i „Osiołkowi w żłoby dano”.

Laury w tej konkurencji zebrało KGW Biesiadnicy z Czerniewic. Konkurencję edukacyjną natomiast zdominowała historia i 160. rocznica powstania styczniowego. Tu zwyciężyło KGW Kochanówka z gminy Lubochnia.

W konkurencji kulinarnej regulaminową potrawą był deser pn. „Romantyczne łakocie” i tu swoim kunsztem na medal wykazali się „Mistrzowie Gastronomii” z ZSP nr 2. Najwięcej emocji wzbudzała oczywiście konkurencja sprawnościowa, która zawsze do końca utrzymywana jest w tajemnicy. Tym razem uczestnicy zagrali w ciuciubabkę z odpadami w tle. Ich zadaniem było trafienie z zasłoniętymi oczami do torby z wcześniej wylosowanym rodzajem odpadu i umieszczenie go w odpowiednim koszu – oczywiście przy pomocy nawigatora. Wygrana przypadła KGW Myśliwczów z gminy Wielgomłyny.