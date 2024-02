Ostatki gminy Lubochnia, czyli zapusty w Brenicy 2024. Mali Lubochnianie w przebraniach odwiedzali domy. ZDJĘCIA, VIDEO

Ostatki, zapusty, kozelek, śledzik, mięsopust – to nazwy ostatnich dni karnawału w różnych regionach Polski. Ostatki rozpoczęły się w tłusty czwartek, czyli ostatni czwartek przed Środą Popielcową i trwają przez kolejnych pięć dni, aż do wtorku przed pierwszym dniem Wielkiego Postu. Dawniej na wsiach kolędnicy zachodzili na podwórza, wciągając do zabawy domowników. W zamian otrzymywali pieniądze, jajka, owoce czy słodycze.