Protest rolników na drodze 713 Ujazd - Rokiciny. Traktorami zablokowali ronda. ZDJĘCIA, WIDEO

- Nie stoimy tutaj dla przyjemności, chcielibyśmy z rodzinami, z dziećmi w domu posiedzieć i żeby to nasze życie troszkę inaczej wyglądało, a nie tak jak w tej chwili. Ale nie mamy wyboru, musimy się mobilizować i w ten sposób strajkować - mówi Jarosław Sońta, rolnik z gminy Rokiciny. - Niektórym utrudniamy życie, ale niech się wszyscy zastanowią, że żyją z rolnika. A my tu stoimy po to, że nie wiemy, czy się nam będzie opłacało w tym roku w ogóle wyjść w pole, czy kupować nawozy, środki ochrony roślin? Jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę naszych władz, a oni nie chcą z nami rozmawiać. Niech nas wszyscy zrozumieją, konsumenci też. Proszę wszystkich o wiarę w polskiego rolnika, bo ten rolnik na razie jest bez wyjścia.