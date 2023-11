Listopad 2023 w Tomaszowie Mazowieckim: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Trwa tegoroczna edycja konkursu piękności Angel of Poland. Zgrupowanie uczestniczek, które starają się o przepustkę do świata mediów i modelingu, zawitają niebawem do Uniejowa. Tu na zgrupowaniu będą przygotowywać się do finałowej gali.

Laptopy dla czwartoklasistów dotarły do Tomaszowa. To pierwsza partia przenośnych komputerów, które Urząd Miasta w Tomaszowie przekazał już do SP 10, SP 3, SP 11 oraz SP 12. Sukcesywnie będą docierać także do pozostałych szkół podstawowych, a docelowo do rąk uczniów.

Obwodnica Tomaszowa przez Ujazd coraz bliżej. Wybrano projektantów dla łącznika S8 od węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74) koło Opoczna. To bardzo ważny odcinek nowej drogi ekspresowej, spinający sieć tras najwyższej klasy w ścisłym centrum kraju. Koszt opracowania to nieco ponad 32 miliony złotych.