Sprzątanie grobów w Tomaszowie popularną usługą nie tylko na Wszystkich Świętych. Ile kosztuje? Znamy ceny! VIDEO

Usługi sprzątania grobów są dziś coraz popularniejsze. Oferuje je jedna z tomaszowskich kwiaciarni, a wymusiło je - jak się okazuje - samo życie. Duże zapotrzebowanie pojawiło się w czasie pandemii koronawirusa.

- Ta usługa wytworzyła nam się samoistnie, my jej nie wymyślaliśmy. To była odpowiedź na potrzeby klientów - mówi Joanna Reszka, właścicielka kwiaciarni "U Marii" przy ul. Ugaj w Tomaszowie, która prowadzi usługi sprzątania grobów. - Gdy przyszedł Covid-19, pandemia, ludzie zaczęli do nas dzwonić, że nie mogą w tym roku dolecieć, bo nie było w ogóle lotów, granice były pozamykane. Dopytywali więc, czy my im taką usługę wykonamy? Oczywiście tak, poszliśmy za potrzebą klienta.