Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Tomaszowie i opłaty pogrzebowe? Cenniki cmentarzy przy ul. Dąbrowskiej i przy ul. Smutnej

Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Tomaszowie? Cenniki opłat pogrzebowych na cmentarzach przy ul. Dąbrowskiej i przy ul. Smutnej

Pogrzeb osoby bliskiej wiąże się z kosztami, które wynikają z wielu różnych, czasem mało oczywistych opłat. Składa się bowiem na nie nie tylko cena usług w zakładzie pogrzebowym (płacimy tu m. in. za odbiór ciała, przechowanie w chłodni, mycie i ubranie, trumnę lub urnę, organizację pochówku, kremację) oraz opłata za posługę księdza w parafii, do której należał zmarły, ale również za szereg czynności w kaplicy i na cmentarzu, za które opłaty pobiera kancelaria cmentarza, nie mówiąc już o kosztach wieńców pogrzebowych w kwiaciarni czy stypy w restauracji.

Za co płacimy organizując pochówek

W administracji cmentarza płaci się m. in. za: place grobowe, czyli miejsce pochówku według różnych jego kategorii, wykop grobu, kaplicę na czas mszy pogrzebowej, oprawę muzyczno-wokalną podczas ceremonii pogrzebowej, a także przekop szczątków, ekshumację, rozbiórkę i składanie nagrobków do pogrzebów, a nawet za wpuszczenie trumny czy urny do grobu.