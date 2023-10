Wiązanki i znicze na Wszystkich Świętych w Tomaszowie. Kwiaciarnia "U Marii" i jej piękne kompozycje kwiatowe. VIDEO, ZDJĘCIA, CENY

W kwiaciarni "U Marii" oferowane są piękne kompozycje z kwiatów żywych i sztucznych. To miejsce z 15-letnią tradycją, specjalizujące się w przygotowaniu wiązanek pogrzebowych. Właścicielka dba o to, by dopasowywać ofertę do indywidualnych potrzeb klienta, zgodnie z obowiązującymi trendami.