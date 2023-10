Laptopy dla czwartoklasistów dotarły do Tomaszowa. Wkrótce szkoły przekażą je rodzicom uczniów OPRAC.: Marek Obszarny

Urząd Miasta przekazał pierwszą partię do szkół podstawowych, które z kolei będą je przekazywać rodzicom uczniów klas czwartych mat. UM Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Laptopy dla czwartoklasistów dotarły do Tomaszowa. To pierwsza partia przenośnych komputerów, które Urząd Miasta w Tomaszowie przekazał już do SP 10, SP 3, SP 11 oraz SP 12. Sukcesywnie będą docierać także do pozostałych szkół podstawowych, a docelowo do rąk uczniów.