Obwodnica Tomaszowa przez Ujazd coraz bliżej. Wybrano projektantów dla łącznika S8 od węzła Łódź Południe do węzła Kozenin

OPRAC.: Marek Obszarny

Obwodnica Tomaszowa przez Ujazd coraz bliżej. Wybrano projektantów dla łącznika S8 od węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74) koło Opoczna. To bardzo ważny odcinek nowej drogi ekspresowej, spinający sieć tras najwyższej klasy w ścisłym centrum kraju. Koszt opracowania to nieco ponad 32 miliony złotych.