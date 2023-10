Nowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 9 w Tomaszowie. ZDJĘCIA

Od chwili powstania Szkoły Podstawowej nr 9 w 1966 roku, poprzez Gimnazjum nr 6 od 1999 r, nadanie imienia oraz sztandaru w 2006 roku, aż do powołania Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 9, w skład którego weszła SP nr 9, placówka przeszła wiele przeobrażeń. Zmieniał się również sztandar i jego wygląd. Przez te wszystkie lata niezmiennie pozostał on dowodem jedności między tym, co było, co jest i co będzie.