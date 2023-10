Wiązanki na Wszystkich Świętych w Tomaszowie. Kompozycje kwiaciarni przy cmentarzu. ZDJĘCIA, VIDEO

Wszystkich Świętych coraz bliżej. Na tomaszowskich cmentarzach ruch jest jeszcze niewielki, ale właściciele kwiaciarni i stoisk ze zniczami, jak co roku w tym okresie liczą na zwiększoną sprzedaż. Najpopularniejsze są wiązanki ze sztucznych kwiatów, które z powodzeniem zdobią groby przez dłuższy czas.

- Wzmożone zainteresowanie klientów obserwuję od początku października, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest to. Czekamy na poniedziałek, bo dwa tygodnie przed 1 listopada zawsze jest największy szał. Każdy sobie przypomina, że to już niedługo, więc wydaje mi się, że od poniedziałku sprzedaż ruszy faktycznie pełną parą - mówi nam Olga Warszewska, właścicielka kwiaciarni "Mariposa" przy cmentarzu komunalnym w Tomaszowie.