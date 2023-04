Zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim. Zadał kobiecie jeden cios nożyczkami... Prokuratur postawił zarzut

Zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim. Co się wydarzyło w opuszczonym domu?

- Policjanci, którzy bardzo szybko dotarli na miejsce, zastali tam zakrwawioną kobietę, która traciła przytomność - relacjonuje asp.sztab. Grzegorz Stasiak , oficer prasowy tomaszowskiej policji. - Natychmiast przystąpili do udzielenia jej pomocy, którą kontynuowali również po przybyciu zespołu ratowniczo-medycznego. Mimo wysiłków mających na celu ratowanie życia 33-latki, kobieta zmarła.

O śmierci kobiety w jednym z domów w Tomaszowie i podejrzeniu zabójstwa pisaliśmy tydzień temu. Do tragedii doszło w nocy z 28 na 29 marca 2023 roku podczas libacji alkoholowej. W ubiegły wtorek późnym wieczorem (28.03), chwilę po godz. 22:30 dyżurny tomaszowskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w jednym z opuszczonych domów u zbiegu ulic Zakątnej i Drewnianej w Tomaszowie Mazowieckim kobieta dźgnęła się nożyczkami w udo, a rana silnie krwawi. Pod wskazany adres natychmiast został skierowany patrol policji i karetka pogotowia.

Oprócz kobiety, w budynku znajdowało się jeszcze trzech mężczyzn w wieku od 39 do 46 lat. Wszyscy byli pijani. Badanie wykazało, że mieli ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Nie potrafili powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, a przekazywane przez nich informacje już we wstępnym rozpytaniu były niespójne. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.