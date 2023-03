Śmierć kobiety w Tomaszowie Mazowieckim. Doszło do zabójstwa? Policja zatrzymała trzy osoby Marek Obszarny

Do zabójstwa doszło w jednym z domów u zbiegu ulic Zakątnej i Drewnianej w Tomaszowie Mazowieckim w nocy z wtorku na środę (28/29 marca 2023) Google Street View/screen Zobacz galerię (5 zdjęć)

Śmierć kobiety w Tomaszowie Mazowieckim. Doszło do zabójstwa? Policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby. W czwartek (30 marca 2023) trwają przesłuchania w prokuraturze. Do czasu ich zakończenia, prokuratura nie informuje jednak o tym, co się wydarzyło.