Narkotyki w Tomaszowie. Marihuana, amfetamina i nielegalne papierosy. Policja zatrzymała dwie osoby

- Funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania właściciela domu, którym okazał się 42-letni tomaszowianin - relacjonuje asp. sztab. Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji. - W wyniku przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli 119 sztuk papierosów. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do tomaszowskiej komendy.

Po badaniu próbek specjalistycznym testerem do narkotyków ustalono, iż zabezpieczony susz to marihuana, a biały proszek - amfetamina. Obaj zatrzymanym przedstawiono zarzuty. 29-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za to przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 29-latka trzy miesiące tymczasowego aresztowania.

42-latkowi przedstawiono zarzut posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Za paserstwo akcyzowe grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Uszczuplenie podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosło w tym przypadku ponad 130 tysięcy złotych.