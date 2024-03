Nielegalne papierosy, tytoń i alkohol w Tomaszowie. Policja zatrzymała 69-latka

27 lutego 2024 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją posiadając informację o mieszkańcu Tomaszowa Mazowieckiego, który może posiadać nielegalne wyroby akcyzowe, zapukali do drzwi jego domu. Wizyta stróżów prawa kompletnie zaskoczyła 69-latka. Policjanci poinformowali go o celu wizyty i przystąpili do przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych.

Mundurowi zabezpieczyli ponad 600 sztuk papierosów i 14 torebek z krajanką tytoniową o łącznej wadze 7 kilogramów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci mieli wytypowane na terenie Tomaszowa Mazowieckiego jeszcze dwa kolejne adresy, pod którymi mężczyzna mógł posiadać większą ilość trefnego towaru. Zatrzymali ,,przedsiębiorczego seniora" i wraz z nim przejechali do nich, by wykonać kolejne przeszukania.