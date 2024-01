Pijany kierowca volvo w Tomaszowie taranował samochody i znaki drogowe

Posiadacz trefnego towaru od razu przyznał, że zabezpieczone substancje w ilości 1,35 grama to mefedron, a 1,36 grama to marihuana, co potwierdziły badania wykonane narkotesterem. Policjanci zatrzymali mężczyznę i ustalili, że to nie jedyne przewinienia kompletnie nieodpowiedzialnego kierowcy. Doprowadził on bowiem do jeszcze dwóch kolizji z pojazdami na parkingu samochodowym przy bloku na Strzeleckiej 10 oraz skrzyżowaniu Strzeleckiej i Wiejskiej oraz do dwóch zdarzeń ze znakami drogowymi w rejonie parkingu na wysokości Strzeleckiej 6.