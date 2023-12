Przywiązał psa do drzewa w Tomaszowie. Usłyszał już zarzuty

6 grudnia 2023 roku dyżurny tomaszowskiej komendy został powiadomiony przez pracowników schroniska o psie, który został przywiązany do drzewa na zalesionym terenie w rejonie ulicy Zawadzkiej. Zwierzę zostało odnalezione przez mieszkankę Tomaszowa, która wyszła na spacer ze swoim psem.

- Funkcjonariusze od razu podjęli działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania wyrodnego opiekuna. Informację wskazującą na tożsamość właściciela psa przekazała policjantom kobieta, której los zwierząt nie jest obojętny - informuje asp. sztab. Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.

Opiekunem zwierzęcia okazał się 19-letni tomaszowianin. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący znęcania się nad psem poprzez porzucenie go przywiązanego do drzewa, bez dostępu do wody oraz pokarmu oraz narażenie na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Mężczyzna przyznał się do winy. Został objęty policyjnym dozorem.