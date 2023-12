Pościg na S8 pod Tomaszowem. Uciekał przed policją i uderzył w radiowóz

Do tego zdarzenia doszło 28 listopada 2023 roku, kwadrans po 20:00, na jednym z parkingów samochodowych przy trasie S8. Funkcjonariusze drogówki zwrócili uwagę na mężczyznę wychodzącego z restauracji, który wsiadł do auta i gwałtownie ruszył w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego.

Policjanci pojechali za mężczyzną, aby zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierujący nie zatrzymał pojazdu, pomimo wysyłanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Zjeżdżając z trasy wjechał na drogę techniczną bez możliwego przejazdu. Kiedy zorientował się, że wjechał w ślepą uliczkę, zaczął wycofywać swój samochód. Chcąc ominąć funkcjonariuszy, doprowadził do kolizji z radiowozem, po czym wjechał na trasę uciekając w kierunku Warszawy.