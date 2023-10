Nowa kaplica w Tomaszowie i kolumbarium na cmentarzu komunalnym prawie gotowe. Dom pogrzebowy na miarę XXI wieku. ZDJĘCIA, VIDEO

W nowym obiekcie znajdzie się sala pożegnań na około 200 osób, pomieszczenia administracyjne dla kancelarii cmentarza, pomieszczenia dla prowadzących ceremonie pogrzebowe, chłodnia na ciała zmarłych i toalety dla osób odwiedzających cmentarz. Wszystko będzie gotowe wcześniej niż pierwotnie planowano i z części obiektu będzie można korzystać już 1 listopada 2023 we Wszystkich Świętych.

- Zakończenie inwestycji było planowane pierwotnie w grudniu, ale postęp prac jest bardzo duży i w listopadzie 2023 obiekt zostanie oddany do użytku. Na wszystkich Świętych na pewno uruchomimy już toalety publiczne - zapewnia Adam Koziełek, dyrektor Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie i dodaje: - Obiekt jest w zasadzie w ostatniej fazie prac wykończeniowych. Będzie posiadał ekologiczne źródła ciepła, czyli pompy ciepła i fotowoltaikę, żeby można było zmniejszyć koszty użytkowania. Nawierzchnie wokół są ekologiczne, by nie odprowadzać wody do kanalizacji deszczowej.