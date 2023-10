Przetargi na rewitalizację parku "Solidarność" z muszlą i przebudowę stadionu w Tomaszowie ogłoszone. ZDJĘCIA, VIDEO

- Modernizacja stadionu to zbyt małe słowo. Mówimy tu raczej o jego przebudowie w ramach kilku etapów, w których w przyszłości przebudujemy również budynek klubu wraz z zapleczem. Ta inwestycja to nie tylko piękne wpisanie się w Jubileusz 100-lecia Lechii. To także zagospodarowanie całego tego terenu, bowiem stadion sąsiaduje z parkiem „Solidarność”, który również poddajemy kompleksowej rewitalizacji – mówi prezydent Marcin Witko.