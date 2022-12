Budżet Tomaszowa Maz. na 2023 rok uchwalony. Ogromne wydatki na inwestycje, ale i duża dziura budżetowa...

Budżet Tomaszowa na 2023 rok zakłada dochody na kwotę 297 mln zł, a wydatki na poziomie 351 mln zł, co oznacza około 54 mln zł deficytu, największego w historii Tomaszowa, który ma zostać sfinansowany z kredytu. W nowym budżecie ponad dwukrotnie w stosunku do obecnego roku podniesiono poziom na wydatki inwestycyjne, na inwestycje ma zostać przeznaczonych w przyszłym roku ponad 90 mln zł. To ogromna kwota, w dużej mierze oczywiście wynikająca z pozyskanych na inwestycje środków zewnętrznych.

Jakie najważniejsze inwestycje zaplanowano na 2023 rok w Tomaszowie?

Największe inwestycje prospołeczne i prorodzinne to budowa hospicjum wraz z przebudową sieci dróg (ponad 10 mln zł, wsparcie z budżetu państwa to 7,5 mln zł), przebudowa budynku urzędu miasta polegająca m.in. na budowie windy dla interesantów, nowy żłobek na Niebrowie, rewitalizacja pałacu ślubów, pomnik panny na niedźwiedziu, który ma stanąć na pl. Kościuszki. W tym dziale największe kontrowersje wzbudziła budowa za 7 mln zł nowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Dąbrowskiej, czyli na cmentarzu komunalnym. O tej inwestycji mówi się od lat, bo obecna kaplica jest niewielka i podniszczona. Nie wszystkim radnym pomysł ten się jednak spodobał, zdaniem niektórych nie jest to ani inwestycja pierwszej potrzeby, ani w żaden sposób strategiczna, by musiała być wykonywana akurat teraz, w czasach szalejącej inflacji i rosnących kosztów utrzymania miasta.