Park Solidarność w Tomaszowie do rewitalizacji. Będzie nowa muszla i fontanna. Co jeszcze się zmieni? ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

Park Solidarność w Tomaszowie do rewitalizacji. Będzie nowa muszla i fontanna. Co jeszcze się zmieni?

- Wykorzystamy wodę opadową do podlewania, wymienimy nawierzchnię alejek na wodoprzepuszczalną, odbudujemy amfiteatr, który umożliwi organizowanie imprez plenerowych i przywrócimy serce parku - fontannę z istotnymi elementami, które są częścią herbu Tomaszowa, czyli niedźwiedziami - mówi architekt Artur Cebula , współautor projektu rewitalizacji parku Solidarność w Tomaszowie.

W parku znajdzie się też wiele nowych rozwiązań od monitoringu do regulowanego oświetlenia ledowego. Staw zostanie oczyszczony, a woda w fontannie będzie uzdatniana, co pozwoli legalnie moczyć w niej nogi. Nowością ma być również to, że park zostanie ogrodzony i planowane jest jego zamykanie na noc.