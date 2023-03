Park „Solidarność” w Tomaszowie czeka rewitalizacja. Będzie nowa muszla koncertowa i remont fontanny - WIZUALIZACJE

Prace w parku „Solidarność”, które przywrócą parkowi dawny, historyczny blask, mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Powstanie m. in. nowa muszla koncertowa, odnowiona zostanie fontanna i parkowe rzeźby, zostanie oczyszczony staw.

Zakres zaplanowanych prac przedstawił prezydent Tomaszowa Marcin Witko podczas konferencji podsumowującej działania miasta w ramach pozyskanych funduszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Tomaszów Mazowiecki stawia na ekologię, stawia na zieleń. Park „Solidarność” to trzecie miejsce, które rewitalizujemy w ciągu ostatnich lat. Park „Bulwary”, przystań miejska, a teraz przyszedł czas na park „Solidarność” – park wyjątkowy, „ogród hrabiowski”, ogród z wielką liczbą starodrzewia, czyli ogród tak naprawdę historyczny, który chcemy odnowić wspólnie, pod okiem konserwatora zabytków, konserwatora zieleni, co do łatwych zadań nie należy – mówi prezydent Marcin Witko.