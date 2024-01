Inwestycje w Tomaszowie 2024, czyli co nam wybudują w nowym roku? Marek Obszarny

Inwestycje w Tomaszowie 2024, czyli co nam wybudują w nowym roku? Powstaną m. in.: hospicjum, żłobek miejski, nowe drogi, zrewitalizowany zostanie park „Solidarność”, a oświetlenie uliczne będzie wymienione. Tomaszów Mazowiecki przeznacza ponad 100 mln zł na inwestycje na terenie miasta w 2024 roku. Sprawdźcie, co się szykuje!